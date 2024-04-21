20 квітня 2024 року на Трухановому острові у Києві відбувся великий благодійний забіг Spartan Kyiv. Сьогодні стало відомо - усі кошти підуть на закупівлю дронів для розвідників, а також на допомогу важкопораненому воїну.

Про це написало Головне управління розвідки України в своєму Telegram-каналі.

Для участі у заході зареєструвалося майже дві тисячі учасників ― кожен робив благодійний внесок, аби підтримати воєнну розвідку України та випробувати себе на дистанціях і трасах з перешкодами різних рівнів складності.

“Я біжу з вірою, що й у моєму місті колись буде марафон. А сьогодні мене попросили друзі — вони хотіли бачити мене в команді. І я дуже зраділа, що погодилась, коли потрапила на Труханів. Тут все надихає”, – розповіла учасниця забігу, яка родом з Волновахи.

Для присутніх під час змагань проводили благодійні аукціони та розіграші.

Загалом у межах благодійного забігу зібрали понад три мільйони гривень ― усі кошти спрямовані на закупівлю дронів для розвідників, а також на допомогу важкопораненому воїну ГУР МОУ.

“Висловлюємо вдячність усім учасникам, організаторам забігу Spartan Kyiv 2024, представникам бізнесу, які долучились до великого благодійного заходу — ваша допомога серйозно зміцнює спроможності воєнних розвідників”, – додає ГУР.