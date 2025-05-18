Результати голосування у півфіналах “Євробачення” зазвичай оголошуються лише після завершення фіналу конкурсу. Цього року Україна брала участь у першому півфіналі, де гурт Ziferblat, хоч і був названий останнім серед фіналістів, отримав найбільшу підтримку від глядачів.

У першому півфіналі Ziferblat здобув 137 балів, отримавши максимальні 12 балів від Кіпру, Польщі, Португалії та Іспанії. Також 10 балів надійшло від Албанії та так званого “решти світу”, 8 балів – від Естонії, Нідерландів та Словенії, 7 балів – від Азербайджану та Італії, 6 балів – від Бельгії та Сан-Марино, 5 балів – від Норвегії, 4 бали – від Хорватії, Ісландії та Швеції, а 2 бали – від Швейцарії.

Голосування у півфіналах доступне лише для країн-учасниць відповідного півфіналу та країн-засновниць, які представляють свої пісні в цьому ж півфіналі.

До п’ятірки лідерів також увійшли: Албанія з 122 балами, Нідерланди – 121, Швеція – 118 та Естонія – 113 балів.

Цьогорічний півфінал запам’ятався глядачам тим, що Україна була названа останньою серед учасників, які пройшли до грандфіналу. Відео, на якому учасники Ziferblat чекають на результати, швидко стало популярним у мережі, породивши безліч мемів.

У фіналі “Євробачення-2025” гурт Ziferblat зайняв 9 місце, набравши 218 балів – 60 від журі та 156 від глядачів. Переможцем конкурсу став представник Австрії JJ з піснею “Wasted Love”, що стало вже третьою перемогою Австрії на “Євробаченні”.