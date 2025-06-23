Зінаїда Рубіновська – свідок трагедії Луцької тюрми 1941 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Зінаїда Рубіновська, волинянка, яка залишила по собі незабутній слід, пішла з життя шість років тому. Вона стала однією з небагатьох, хто вижив під час жахливих розстрілів у Луцькій тюрмі в ніч на 23 червня 1941 року. Спогади про свою матір поділилася її донька Калина Войтович.

Зінаїда народилася і виросла в селі Шельвів на Волині. У 16 років вона стала зв’язковою Української повстанської армії. У лютому 1941 року її заарештували за участь у Шевченківському вечорі, де вона читала поезію Тараса Шевченка, зокрема «Катерину». Після цього її викликали до сільради, а згодом затримали разом із багатьма односельцями.

За участь у вечорі Зінаїді присудили 10 років ув’язнення. У Луцькій тюрмі, де вона опинилася в камері з десятками інших жінок, дівчина зазнавала побоїв і знущань. Їх називали «контриками» і додавали політичні звинувачення. Окрім 10 років ув’язнення, їй також присудили 5 років позбавлення громадянських прав. НКВС планував відправити її до Сибіру, але не встиг – німецькі війська зайшли до Луцька, і радянські каральні органи почали розстрілювати в’язнів.

Розстріл відбувався на території поруч із тюрмою. Жіночу камеру, де утримували Зінаїду, відчинили лучани, які шукали своїх рідних, і саме так вона змогла врятуватися.

Після цього Зінаїду знову заарештували, вже будучи заміжньою та виховуючи дітей. Її допитували і знущалися, але зрештою відпустили. Після звільнення вона працювала в колгоспі, на ланці та на фермі. До здобуття незалежності України Зінаїда не розповідала про своє минуле.

“Встала, помолилась і каже: Богу дякувати, я дожила до того, за що я завжди страждала, до Незалежної України.” – Калина Войтович

У 2012 році Зінаїда домоглася встановлення пам’ятного знаку у селі Шельвів на честь односельців, які боролися за незалежність України. Після здобуття незалежності вона щороку відвідувала Луцьку тюрму, щоб вшанувати пам’ять загиблих і закатованих. Зінаїда Рубіновська померла у січні 2018 року на 94-му році життя.

Луцька тюрма розташовувалася у будівлі колишнього монастиря Бригідок, нині це Замковий Свято-Архангельський чоловічий монастир. Розстріл в’язнів відбувався на прилеглій території. За даними історика Богдана Зека, у червні 1941 року у тюрмі перебувало понад 2000 в’язнів. В’язниця була переповнена, але дослідники вважають, що близько трьох сотень людей могли уникнути смерті.

Серед ув’язнених було багато націоналістів, науковців і представників творчої інтелігенції. Під час археологічних розкопок поруч із тюрмою пізніше знайшли рештки розстріляних в’язнів та гільзи.