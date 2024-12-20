CPO компанії KARAKUM Soft Вікторія Александрова повідомила про шахрайство, через яке на її ім’я було оформлено численні кредити. Вона стверджує, що зловмисники отримали доступ до її профілю в додатку "Дія", використовуючи BankID через OTP-банк.

Про це повідомляє dev.ua.

Александрова заявила, що ніколи не мала рахунків у цьому банку, однак шахраї змогли створити фейковий акаунт і використати її особисті дані.

З її слів, шахраї підключили невідомий пристрій до її акаунту в “Дії” та почали подавати кредитні заявки в різні фінансові організації. IT-фахівчиня вчасно помітила проблему через сповіщення про новий пристрій і намагалася вирішити ситуацію через техпідтримку «Дії», однак не отримала належної допомоги.

“Мені зламали “Дію” і набрали кредитів! Сьогодні вночі. Причому я бачила, як приєднався новий пристрій, бачила як подає заявки, і розуміла, що мене чекає”, – написала Александрова.

Міністерство цифрової трансформації заперечує злам “Дії”, стверджуючи, що шахраї отримали доступ через компрометацію BankID потерпілої. Там наголошують, що без підтвердження особи цифровим підписом або документами оформити кредити через додаток неможливо.

“Зловмисники отримали доступ до BankID потерпілої, за допомогою якого оформлювали кредити. Вони також використали BankID, щоб увійти в „Дію“, але передати копію цифрового паспорта чи оформити кредит через „Дію“ без власника й цифрового підпису неможливо”, – зазначили у Мінцифри.

За словами Александрової, шахраї використали давній неактивний номер телефону для створення облікового запису, але частина її даних у фейковому профілі була неточною. Вона вже подала заяву до поліції та звернулася до банків, де були оформлені шахрайські кредити.

Деякі фінансові установи оперативно відреагували на її звернення, відмовивши у кредитах. Проте інші організації порекомендували вирішувати питання через судові інстанції.

“Півночі писала до тих контор, які видають кредити. Хтось відзвонився і сказав, що вони заблокували і не видали, а хтось – що це моя проблема і якщо хочу її вирішити — то тільки через поліцію і суд”, – зазначила Александрова.

Раніше в інтерв’ю LB.ua міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що роль кібербезпеки “перебільшена” й реальних кіберзагроз “мало”.

“Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду”, – заявив Федоров.

Александрова, своєю чергою, розглядає можливість внесення своїх даних до «чорного списку» кредитних бюро, щоб запобігти подальшим шахрайським діям.