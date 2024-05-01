Чоловіків призовного віку влаштовували на підприємства, які обслуговують міжнародні вантажні перевезення, та вносили їхні дані до бази. Завдяки цьому ухилянти безперешкодно перетинали кордон.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

До функціонування злочинної схеми перетину кордону чоловіками призовного віку причетні мешканці Львова. Вона за грошову винагороду «організовували» підстави для виїзду за кордон. Охочих оформлювали як других водіїв до підприємств, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення. Вартість такої послуги становила 7000 доларів з людини.

30 квітня оперативники спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області викрили одного з фігурантів під час отримання коштів.

За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з правом внесення понад 242 000 гривень застави. Також підозру буде оголошено другому учаснику злочинної схеми.