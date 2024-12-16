Командир взводу першого батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади та син начальника штабу Владислав Пастух знущався над солдатами. Проте замість того, щоб справедливо покарати винних, командування бригади перевело майже всіх, хто був залучений до внутрішніх розслідувань, включаючи постраждалих і офіцерів, що служили в ППД на Тернопільщині, до піхотних підрозділів.

Про це йдеться у матеріалі “Інженерна сім’я. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ої понтонно-мостової бригади” видання “Українська правда”.

У липні 2024 року командир роти 211-ї понтонно-мостової бригади помітив зникнення солдата на пункті постійної дислокації в Тернопільській області. Пошуки не дали результату, тому двоє офіцерів перевірили його місце реєстрації в селі. Там вони знайшли солдата, який був у критичному стані. Зʼясувалося, що чоловік не хотів повертатися до частини, адже боявся, що його там вбʼють, якщо не скидатиме кошти сину начальника штабу.

Любі друзі й дорога родина

211 понтонно-мостова бригада займається інженерними роботами, такими як будівництво понтонних переправ та оборонних позицій. Бійці цієї бригади не беруть участі в бойових діях на “нулі”, що знижує ризик поранень та загибелі. За словами одного із ротних, який говорив на умовах анонімності, більшість військових, зокрема командир, полковник Олег Побережнюк, служили разом у батальйоні “Тиса” 128-ї гірсько-штурмової бригади.

“Пізніше в полк підтягнулися люди з Кам’янець-Подільського, багато з них закінчували місцевий військовий інженерний інститут. Побережнюк – один із випускників цього вишу. Тобто сформувалося коло людей, які мали давні дружні або родинні стосунки або служили разом”, – каже він УП.

У 211-й понтонно-мостовій бригаді є значна кількість родинних зв’язків серед особового складу, зокрема батьки і сини, чоловіки і дружини, а також інші родичі. Багато з них служать в різних підрозділах, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Найодіознішою родиною були Пастухи: батько Валерій — начальник штабу, а син Владислав — командир взводу. Владислав зараз не служить у бригаді, але певний час був підлеглим батька, що суперечить закону “Про запобігання корупції“, який забороняє пряме підпорядкування близьких родичів.

Навесні 2024 року Військова служба правопорядку (ВСП) провела перевірку в 211-й понтонно-мостовій бригаді щодо складання адміністративних протоколів за вживання алкоголю та наркотиків бійцями у 2023 році. Виявилося, що в другому батальйоні не складали протоколи на військових, які були п’яні, хоча це було підтверджено медоглядами. На той момент командиром батальйону був підполковник Валерій Пастух, якого в травні 2024 року підвищили до начальника штабу бригади.

За вживання алкоголю чи наркотиків під час служби в умовах воєнного стану передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Нескладання протоколів дозволяло військовим уникнути покарання та зберігати премії.

За словами офіцера відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчука, який тоді служив у 211-ій бригаді і займався внутрішньою перевіркою, для уникнення протоколів за вживання алкоголю треба було заплатити від 5 до 20 тисяч гривень. Владислав Пастух, син начальника штабу та похресник комбрига, погрожував бійцям переведенням у піхоту, щоб вимагати гроші, а також був замішаний у знущаннях над військовими.

“Малий Пастух погрожував тим, що його батя – начальник штабу, а хрещений – комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть “на м’ясо”. За рахунок цих погроз йому вдавалося вимагати у хлопців гроші”, – додає на умовах анонімності інший співрозмовник УП серед сержантів.

За словами колишніх офіцерів і командирів бригад, Владислав Пастух вимагав гроші та знущався над військовими під час відряджень для будівництва фортифікацій на Донеччині, Харківщині і Дніпропетровщині. Він мав доступ до бійців різних батальйонів, зокрема другого, і використовував свої повноваження для тиску на них. Свідчення підтверджуються фото, відео та документами.

В одній із заяв від постраждалого військового зазначається: “Я, …, перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області вживав алкогольні напої за що був неодноразово покараний ст. лейтенантом Пастухом Владиславом Валерійовичем фінансово та фізично із застосуванням до мене грубої фізичної сили, також мене прив’язували до дерв’яного хреста і фізично знущалися наді мною…”.

В одній із заяв постраждалий військовий зазначив, підд час ротації Дніпропетровській та Донецькій областях був покараний як фінансово, так і фізично старшим лейтенантом Пастухом Владиславом Валерійовичем за вживання алкоголю. Військового також прив’язували до дерев’яного хреста і жорстоко знущалися.

Після резонансної історії Пастуха-молодшого перевели в іншу частину, а його батько виплатив постраждалим військовим компенсації. Проте кримінальне провадження щодо знущань не було відкрито, а прокуратура розслідувала лише справу про нескладання адмінпротоколів.

Дім для комбрига

Восени 2023 року четверо військових бригади отримали фіктивні премії по 100 тисяч гривень за один день роботи на “нулі”, хоча насправді вони не перебували в зоні бойових дій, а будували будинок для комбрига. Служба безпеки України встановила за ними стеження і зафіксувала порушення.

“Із жовтня по грудень 2023 року четверо військових відправили у відрядження в угруповання морської піхоти “Катран”, командувачем якого тоді був генерал-лейтенант Юрій Содоль, для виконання завдань. Насправді їх там не було. Але їм виплатили кошти за перебування в зоні бойових дій. Ми, Сили підтримки, допомагаємо бійцям – будуємо понтони чи фортифікації, тому зазвичай отримуємо “тридцятку”. Але цим чотирьом військовим “провели” по документах один день на самому “нулі”, щоб вони отримали по 100 тисяч”, – пригадує під час розмови з УП уже колишній старший сержант понтонно-мостової бригади.

Досудове розслідування триває щодо будівництва військовими 211-ї бригади будинку під час відрядження на бойові завдання. Слідство перевіряє можливу причетність інших осіб, включаючи командира бригади, полковника Побережнюка.

Джерело УП у правоохоронних органах на умовах анонімності повідомило, що підозри будуть оголошені впродовж найближчих тижнів.

Незважаючи на це, 1 листопада 2024 року він отримав орден Богдана Хмельницького за мужність, а згодом президент Зеленський вручив йому бойовий прапор.