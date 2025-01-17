Служба безпеки України затримала головну бухгалтерку однієї з філій АТ "Укрзалізниця" в Полтавській області, яка співпрацювала з ФСБ Росії. "Зв’язковим" виявився її чоловік — бойовик окупаційних угруповань РФ, що бере участь у бойових діях проти України на східному фронті.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, посадовиця передавала окупантам інформацію про час, напрямки та особливості вантажів військових ешелонів, які прямували через регіон.

Зокрема, російську сторону найбільше цікавили потяги із важкою бронетехнікою, артилерійським озброєнням та боєприпасами для Сил оборони.

Для отримання даних жінка використовувала службову документацію та випитувала деталі у своїх колег.

Зібрану інформацію вона спочатку передавала через чоловіка, який воює за рашистів у Донецькій та Запорізькій областях, а згодом — безпосередньо російському куратору.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини зловмисниці, затримавши її за місцем проживання в Полтаві. Одночасно проведено комплекс заходів для убезпечення маршрутів руху ешелонів Сил оборони.

Розслідування встановило, що до 2014 року агентка проживала в Горлівці на Донеччині. Після окупації міста вона переїхала до Полтави. До уваги ФСБ жінка потрапила навесні 2024 року через свого чоловіка, який залишився на тимчасово окупованій території та приєднався до збройних формувань РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також планується заочно повідомити про підозру її чоловіку, який воює проти України.