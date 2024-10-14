Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону.

“Протягом останніх кількох місяців динаміка спроб незаконного перетину кордонів йде до зниження. Якщо порівняти піковий місяць липень і станом на зараз, то це зменшення на 20% кількості осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон”, — сказав він.

За його словами, очікується, що кількість спроб незаконного перетину кордону продовжить зменшуватись “через погодні умови, які стануть перепоною на їхньому шляху”.

Окрім цього, Демченко додав, що через ретельні перевірки прикордонниками дещо знизилася кількість спроб перетину кордону громадянами, які намагаються використати підробні документи або сфальшувати умови, які дозволяють перетнути кордон відповідно до правил.

“Але наші експерти ретельно перевіряють документи – особливо у категорії чоловіків 18-60, бо саме їм під час дії воєнного стану обмежено можливість залишати Україну, окрім тих, хто відповідає умовам перетину кордону і має відповідні документи. Останнім часом кількість охочих перетнути кордон з підробними документами дещо знизилася порівняно з минулим роком”, — розповів речник Держприкордонслужби.