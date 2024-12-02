Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на власні джерела.
Як зазначає видання, американський уряд намагається надати Україні додаткове озброєння на мільярди доларів. Однак ця допомога викликає внутрішні суперечки в США через ризик виснаження запасів та потребу зосереджувати ресурси на інших кризових напрямках.
“Проте дехто в адміністрації вважає, що незалежно від того, що робитиме Вашингтон, київські військові залишаться в меншості, не маючи набагато більшої кількості солдатів, щоб продовжувати боротьбу. І навіть попри прискорення поставок зброї, зростає розчарування українськими лідерами, які чинять опір закликам США знизити призовний вік з 25 до 18 років”, — пише видання.