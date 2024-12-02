Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

Як зазначає видання, американський уряд намагається надати Україні додаткове озброєння на мільярди доларів. Однак ця допомога викликає внутрішні суперечки в США через ризик виснаження запасів та потребу зосереджувати ресурси на інших кризових напрямках.

“Проте дехто в адміністрації вважає, що незалежно від того, що робитиме Вашингтон, київські військові залишаться в меншості, не маючи набагато більшої кількості солдатів, щоб продовжувати боротьбу. І навіть попри прискорення поставок зброї, зростає розчарування українськими лідерами, які чинять опір закликам США знизити призовний вік з 25 до 18 років”, — пише видання.

Один із високопосадовців адміністрації Байдена зазначив, що ситуація з боєприпасами значно покращилася, але “з боку живої сили це лише питання математики та фізики”.

“Я не намагаюся ні в чому звинуватити Україну. Для них це дуже складне питання. Але протягом, особливо минулого року, вони просто не мобілізують і не навчають достатньо солдатів, щоб компенсувати втрати на полі бою”, — заявив він.