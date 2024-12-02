Один із високопосадовців адміністрації Байдена зазначив, що ситуація з боєприпасами значно покращилася, але “з боку живої сили це лише питання математики та фізики”.

“Я не намагаюся ні в чому звинуватити Україну. Для них це дуже складне питання. Але протягом, особливо минулого року, вони просто не мобілізують і не навчають достатньо солдатів, щоб компенсувати втрати на полі бою”, — заявив він.