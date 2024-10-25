Європейські дипломати розглядають можливість зміни режиму санкцій проти Росії у світлі можливого повернення колишнього президента США Дональда Трампа, що може підривати зусилля Заходу щодо ізоляції Москви.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що переговори між офіційними особами та посланцями ЄС зосереджені на ініціативах, які мають на меті забезпечити довгострокову дію європейських санкцій та їх жорсткіше застосування, навіть якщо Вашингтон змінить свій курс.

Серед можливих кроків – впровадження положень про “всеосяжний контроль” для виявлення та зупинення підозрілих поставок товарів до Росії, а також розширені обмеження на постачання нафти.

Крім того, обговорюється зміна вимоги, згідно з якою замороження активів російського центробанку – найбільшої західної санкції проти Москви – повинно продовжуватись європейськими столицями кожні шість місяців.

Згідно з джерелами, пом’якшення санкцій з боку Вашингтона поставило б Європу у складну ситуацію, оскільки США, що мають великі повноваження щодо покарання за порушення санкцій у всьому світі, забезпечують дотримання правил.

У даний час Європейський Союз намагається знайти власні ресурси для посилення контролю і обмежень проти Росії.

Том Кітінг з Королівського інституту оборонних досліджень зазначив, що європейські політики готують “автономні європейські санкції у зв’язку з можливістю президентства Трампа”, але їм слід буде посилити заходи для їх забезпечення.