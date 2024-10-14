Європейський Союз запровадить нові санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії. Міністри країн ЄС погодили ці обмеження.

Про це повідомляє FAZ, посилаючись на європейських дипломатів.

Зазначається, що сьогодні, 14 жовтня, під час зустрічі в Люксембурзі міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про нові санкції проти Ірану.

Раніше ЄС неодноразово попереджав Іран про недопустимість передачі Росії балістичних ракет. Однак Тегеран заперечує факт постачання зброї Москві.

Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн перед зустріччю в Люксембурзі заявила, що є вагомі докази передачі Іраном балістичних ракет, і це суперечить його зобов’язанням щодо миру.

“Ми прагнемо до того, щоб українці мали право самостійно вирішувати своє майбутнє. Тому Росію не варто підтримувати військово”, — сказала вона.

Поки невідомо, хто потрапив у санкційний список. Імена будуть незабаром опубліковані в офіційному журналі ЄС. У рамках санкцій європейському бізнесу не дозволять вести справи з компаніями та людьми, проти яких ввели обмеження. Також санкції передбачають замороження рахунків та активів, а також заборону на в’їзд до ЄС.