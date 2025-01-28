У Єврокомісії нібито розглядають варіант не продовжувати після червня пільговий торговий режим для України у його поточному вигляді та вже розпочали технічні переговори щодо нових умов торгівлі.

Про це повідомляє RMF24, посилаючись на неназвані джерела.

Пільговий режим, який запровадили у 2022 році для підтримки української економіки, діє до 5 червня. Єврокомісія розглядає можливість переходу до домовленостей у межах Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA). Цей формат може включати квоти на агропродукцію та додаткові запобіжники, сприяючи інтеграції України в єдиний ринок ЄС і підготовці до членства.

Єврокомісар із сільського господарства Крістоф Гансен заявив, що більшість міністрів віддають перевагу більш стабільному формату DCFTA, а не продовженню поточного режиму: “Це було б найкращим рішенням для всіх сторін”.

За даними RMF FM, зменшення обсягів аграрного імпорту з України пов’язують також із новим єврокомісаром з питань торгівлі Марошем Шефчовичем, чия позиція ближча до поглядів Польщі та Словаччини, ніж попереднього єврокомісара Валдіса Домбровскіса.

У Єврокомісії визнають чутливість питання: з одного боку, вони прагнуть підтримати Україну, з іншого — врахувати інтереси європейських фермерів.