Північна Корея планує направити додаткові війська та техніку до Росії, зокрема дрони-камікадзе, щоб підтримати Москву у війні проти України.

Про це пише Yonhap News Agency.

За інформацією південнокорейської розвідки, КНДР вже відправила до Росії тисячі військових, які беруть участь у бойових діях. Загальні втрати серед північнокорейських солдатів оцінюються приблизно у 1 100 осіб.

Північна Корея готується передати Росії реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм, 170-мм самохідну артилерію та дрони-камікадзе. Ці дрони були вперше представлені під час листопадової інспекції лідером КНДР Кім Чен Ином.

У ході тестів він закликав до їхнього масштабного виробництва через високу ефективність у сучасній війні.

“Комплексна оцінка численних даних розвідки показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення чисельності своїх військ у Росії, а також постачає реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм і 170-мм самохідну артилерію”, — повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї (JCS).

Південнокорейські військові зазначають, що, попри зростаючу військову співпрацю з Росією, наразі не зафіксовано конкретних провокацій з боку КНДР.

У JCS не відкидають ймовірність раптових провокацій, зокрема запуску балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою, що може бути приурочено до політичних подій.