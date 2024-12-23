Про це пише Yonhap News Agency.
За інформацією південнокорейської розвідки, КНДР вже відправила до Росії тисячі військових, які беруть участь у бойових діях. Загальні втрати серед північнокорейських солдатів оцінюються приблизно у 1 100 осіб.
Північна Корея готується передати Росії реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм, 170-мм самохідну артилерію та дрони-камікадзе. Ці дрони були вперше представлені під час листопадової інспекції лідером КНДР Кім Чен Ином.
У ході тестів він закликав до їхнього масштабного виробництва через високу ефективність у сучасній війні.
“Комплексна оцінка численних даних розвідки показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення чисельності своїх військ у Росії, а також постачає реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм і 170-мм самохідну артилерію”, — повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї (JCS).
Південнокорейські військові зазначають, що, попри зростаючу військову співпрацю з Росією, наразі не зафіксовано конкретних провокацій з боку КНДР.
У JCS не відкидають ймовірність раптових провокацій, зокрема запуску балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою, що може бути приурочено до політичних подій.
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