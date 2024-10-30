Двопартійна група американських законодавців звернулася до президента Байдена з проханням дозволити Польщі використовувати свою систему ППО над територією України для збиття російських ракет.

Текст листа наводить портал The Hill.

У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, президента Джо Байдена закликають надати Польщі повноваження перехоплювати та знищувати ракети над Україною, особливо ті, що можуть загрожувати польському повітряному простору.

Зазначається, що відповідне прохання ґрунтується на прагненні Польщі використовувати свої засоби ППО і над українським повітряним простором, аби захистити себе від ракет РФ та допомогти Україні в її обороні.

Незважаючи на постійну ескалацію Росією гібридної війни — порушення повітряного простору, напади на об’єкти критичної інфраструктури та спроби дестабілізувати демократичні інститути — ми не зважилися рішуче протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками.

Політики наголосили, що в цьому контексті прохання Польщі перехоплювати та знищувати ракети над Україною є “необхідним і невідкладним, як механізм підтримки України й гарантія захисту переднього краю кордонів НАТО”.