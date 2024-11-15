Про це повідомляє німецьке видання FAZ, посилаючись на джерела у керівництві Євросоюзу.
За даними журналістів, напередодні верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель поінформував представників країн-членів блоку “про відповідні висновки розвідки”.
Деталі угоди між Пекіном і Москвою поки що не розкриваються, але неназваний дипломат зазначив, що докази були “переконливими” та продемонстрували “надання летальної підтримки”.
“Тепер нам слід розглянути весь набір інструментів. Ви (Китай – ред.) завжди говорили, що ви хочете бути нейтральними. Ви не нейтральні”, – заявив чиновник.
Зазначається, що Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти КНР у зв’язку з наданням озброєння Кремлю. При цьому інше джерело повідомило, що наступні дії Європи залежать від реакції Китаю на такі висновки.
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