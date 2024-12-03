Україна, ймовірно, не отримає офіційного запрошення до НАТО під час засідання міністрів у Брюсселі сьогодні, 3 грудня, адже у 32 країнах-членах Альянсу немає необхідного консенсусу для ухвалення цього рішення.

Про це повідомляє Reuters.

Попри звернення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги із закликом надати Києву запрошення, дипломатичне узгодження такого питання може зайняти кілька тижнів або місяців.

Один із високопоставлених дипломатів НАТО, який говорив на умовах анонімності, підкреслив, що таке рішення на засіданні 3 грудня є малоймовірним.

“На досягнення консенсусу підуть тижні та місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований”, — сказав він.

За його словами, на зустрічі увага буде зосереджена на підтримці України для посилення її позицій у майбутніх можливих переговорах із Росією.