Південна Корея розглядає можливість відправлення в Україну групи військових спостерігачів у відповідь на участь підрозділів Північної Кореї у підтримці російської агресії.

Про це повідомляє видання Yonhap.

За інформацією журналістів, ця група займатиметься аналізом спільних операцій, які можуть провести Північна Корея та Росія.

“Якщо Північна Корея та Росія почнуть спільні бойові операції, вкрай важливо відстежувати їхню тактику, озброєння та будь-які втрати з боку Північної Кореї, оскільки ця інформація може мати вирішальне значення для безпеки Південної Кореї та співпраці з Україною”, – зазначив неназваний чиновник.

За даними джерел, направлення спостережної місії може здійснюватися без схвалення парламенту Південної Кореї.

Нагадаємо, як повідомляла українська розвідка, у Курській області Росії вперше відбулося бойове зіткнення між українськими військовими та військовими з Північної Кореї.