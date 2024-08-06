Понад півмільйона гривень зарплати за час роботи у київському БЕБ отримав Володимир Веніславський, племінник нардепа Федора Веніславського та колишнього прокурора Вадима Веніславського, який був люстрований.

Про це пише інтернет-видання “Волинь Online”.

Зазначається, що у 2022 році Луцька окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).

Потерпілий вказав, що Ірина Веніславська та Володимир Веніславський, перебуваючи у змові, вчиняли дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном – квартирою, автівкою та грошовими коштами у сумі понад 150 тисяч гривень. Підозру досі нікому не оголосили, але водночас і кримінальне провадження також не закрили. Наразі триває досудове розслідування.

“Ще у 2022 році суд відновив справедливість та повернув квартиру законному власнику. У суді довели, що Ірина Веніславська не сплатила жодних коштів за квартиру. Рішення повернути законному власнику ухвалив Луцький міськрайонний суд. Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Також Луцький міськрайонний суд зобов’язав Луцьке районне управління поліції внести відомості до ЄРДР щодо неправдивих свідчень Ірини Веніславської під час суду (про те, що вона нібито сплачувала кошти за квартиру). По цьому кримінальному провадження також досі триває досудове розслідування”, — пише видання.

Володимир Веніславський і БЕБ

Водночас минулого року Володимир Веніславський розпочав роботу у БЕБ. Спочатку — у Територіальному відділенні БЕБ у Львівській області, де за період роботи отримав 42,5 тисячі гривень. А далі з жовтня 2023 року – у Територіальному відділенні БЕБ у місті Києві. Тут він з жовтня 2023 по червень 2024 року на посаді детектива отримав там зарплати сумарно трохи більше 505 тисяч гривень.

Журналісти виявили, що перед працевлаштуванням у БЕБ Веніславський працював юристом у компанії ТзОВ “Венагро”, зареєстрованій на його тітку, де згідно наявних декларацій, у 2023 році він отримав трохи більше 30 тисяч гривень, а у 2022 році – майже 90 тисяч гривень зарплати. А у 2020, до прикладу, він там заробив 74,5 тисячі гривень.

Але така невелика зарплата не завадила придбати у листопаді 2022 року автомобіль “Volkswagen Phaeton” за 240 тисяч гривень, що значно нижче ринкової вартості. У жовтні 2023 року він продав авто за ту ж суму.

Журналісти запитали Веніславського, чи повідомив він про кримінальні провадження стосовно нього та його дружини під час працевлаштування у БЕБ, але не отримали конкретної відповіді.

Але при тому Веніславський дуже наголошував подивитися, у якості кого проходить по цих провадженнях його дружина. Наголосимо, що згідно українського законодавства, на певному етапі всі проходять виключно, як свідки, якщо провадження відкрите за заявою, а не виявлене безпосередньо, наприклад, під час вбивства чи отриманні хабаря.

Також журналісти поцікавилися і у Територіальному управлінні БЕБ у місті Київ, чи перевіряли Володимира Веніславського. Керівник Назар Константинов на запит журналістів відповів, що під час призначення на посаду в Бюро економічної безпеки України особа попереджається про можливість проведення стосовно неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.

Як він зазначив, доброчесність є однією з ключових цінностей Бюро економічної безпеки України. Перевірка на доброчесність та моніторинг способу життя здійснюються для забезпечення доброчесності працівників, запобігання порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію працівника та авторитет БЕБ.

Кожен працівник протягом десяти днів після призначення до БЕБ, а також щороку до 1 квітня подає анкету доброчесності. Перевірка на доброчесність також здійснюється у разі повідомлення про корупцію, самостійного виявлення фактів недоброчесної поведінки, моніторингу засобів масової інформації чи скарг громадян. Перевірка здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних та не передбачає надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи. Матеріали перевірки працівників належать до інформації з обмеженим доступом, а результати перевірки не підлягають розголошенню.

Разом з тим у БЕБ повідомили, що стосовно Веніславського провели спеціальну перевірку, як щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком.

“За результатами вищезазначеної перевірки відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття Веніславського В. С. посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, не виявили”, – зазначають у БЕБ.

Однак, чи брали БЕБ до уваги наявність кримінального провадження, в яких фігурує він та його дружина, журналістам так і не відповіли, аргументуючи, що начебто не так оформлений запит. Нагадаємо, Закон України “Про доступ до публічної інформації” передбачає, що запит подається у довільній формі.

Уже в процесі підготовки цієї публікації, з власних джерел журналісти дізналися про те, що Володимира Веніславського планують перевести працювати у Волинську область.