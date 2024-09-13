Польща, як повідомляється, єдина з країн, які пообіцяли підтримати чеську ініціативу з придбання артилерійських снарядів для України по всьому світу, досі не виділила на це жодних коштів, тоді як Німеччина зробила найбільші інвестиції.

Про це йдеться у матеріалі Gazeta Wyborcza.

У статті йдеться, що станом на серпень до ініціативи Чехії з пошуку боєприпасів для України поза межами ЄС долучилися 18 країн, при цьому Німеччина стала лідером як за обсягом, так і за швидкістю надання допомоги.

Польща, попри обіцянки, залишається єдиною країною, яка не внесла жодних фінансових коштів у цей проєкт.

Якщо ситуація не зміниться, у вересні Чехія зможе передати Україні близько 100 тисяч артилерійських снарядів, придбаних у рамках цієї ініціативи. До кінця року Чехія планує знайти для України півмільйона снарядів різного калібру, переважно 155 мм.

Наприкінці серпня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Україна отримує десятки тисяч боєприпасів щомісяця.

У Міністерстві оборони Чехії також зазначили, що частина коштів від заморожених у ЄС російських активів буде спрямована на постачання боєприпасів Україні в межах цієї ініціативи.