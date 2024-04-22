Російські лікарі ще у 2019 році поставили голові Чечні Рамзану Кадирову діагноз «некроз підшлункової залози», після чого той почав брати відпустки через «тимчасову непрацездатність».
Про це пише «Нова газета. Європа» з посиланням на обізнані джерела.
Рамзан Кадиров сильно схуд у 2019 році, що є важливою ознакою панкреонекрозу, який активно розвивається. Він болюче протікає і погано піддається лікуванню, характеризується високим ступенем летальності. У тому ж році глава Чечні щонайменше двічі на рік почав проходити регулярні, в тому числі і хірургічні, процедури в Центральній клінічній лікарні Управління справами президента РФ.
У вересні 2023 року у Рамзана Кадирова відбулася «передбачувана криза» хвороби, через що він був госпіталізований до ЦКЛ з гострою легеневою недостатністю. Цьому, за даними джерел в названій лікарні, передувало передозування транквілізатора «Дормікум». Препарат має седативну та снодійну дію, а також анксіолітичну, протисудомну та центральну міорелаксуючу дію. Кадиров використовував «Дормікум» через сильний біль, безсоння та підвищену тривожність.Результати МРТ мозку Кадирова привели його близьких «у пригнічений стан». Одне з джерел видання, близьке до соратника голови Чечні, депутата Держдуми Адама Делімханова, інтерпретувало реакцію рідних Кадирова на діагноз лікарів так:
«Колишнього лідера вже не буде, хвороба серйозно впливатиме (на нього, – ред.). Навіть у тому випадку, якщо він зараз і одужає, він буде вже ні живим, ні мертвим».
Після чуток про поганий стан здоров’я Кадирова його піарники запустили «потужну піар-кампанію федерального рівня», щоб відвернути увагу суспільства від цієї теми. У ній задіяли «топових російських політиків», у тому числі Путіна, який проводив зустрічі з головою Чечні чотири рази у 2023 році, а також керівника Росгвардії Віктора Золотова та міністра МНС Олександра Куренкова.
Також федеральні піарники запустили спеціальну кампанію з побиттям сином Кадирова утримуваного під вартою за спалення Корану Микити Журавеля та наступним нагородженням Адама Кадирова як «захисника ісламу». Це також збило хвилю зацікавленості самопочуттям і здоров’ям Кадирова, російське суспільство відволіклося від цієї теми.
Водночас, за інформацією джерел, в адміністрації Путіна вирішили знайти Кадирову заміну і, швидше за все, вже визначились із наступником. Ним може стати учасник війни проти України, командир чеченських спецпризначенців Апті Алаудінов. Нещодавно Путін підписав указ про призначення його заступником начальника Головного управління з військово-політичної роботи Міноборони РФ. Це призначення стане трампліном у «майбутній грандіозній кар’єрі Апті Алаудінова», кажуть співрозмовники видання, наголошуючи, що Кадиров не зможе далі обіймати свою посаду за станом здоров’я.
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