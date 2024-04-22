В адміністрації Путіна вирішили знайти Кадирову заміну і, швидше за все, вже визначились із наступником.

Російські лікарі ще у 2019 році поставили голові Чечні Рамзану Кадирову діагноз «некроз підшлункової залози», після чого той почав брати відпустки через «тимчасову непрацездатність».

Про це пише «Нова газета. Європа» з посиланням на обізнані джерела.

Рамзан Кадиров сильно схуд у 2019 році, що є важливою ознакою панкреонекрозу, який активно розвивається. Він болюче протікає і погано піддається лікуванню, характеризується високим ступенем летальності. У тому ж році глава Чечні щонайменше двічі на рік почав проходити регулярні, в тому числі і хірургічні, процедури в Центральній клінічній лікарні Управління справами президента РФ.

У вересні 2023 року у Рамзана Кадирова відбулася «передбачувана криза» хвороби, через що він був госпіталізований до ЦКЛ з гострою легеневою недостатністю. Цьому, за даними джерел в названій лікарні, передувало передозування транквілізатора «Дормікум». Препарат має седативну та снодійну дію, а також анксіолітичну, протисудомну та центральну міорелаксуючу дію. Кадиров використовував «Дормікум» через сильний біль, безсоння та підвищену тривожність.Результати МРТ мозку Кадирова привели його близьких «у пригнічений стан». Одне з джерел видання, близьке до соратника голови Чечні, депутата Держдуми Адама Делімханова, інтерпретувало реакцію рідних Кадирова на діагноз лікарів так:

«Колишнього лідера вже не буде, хвороба серйозно впливатиме (на нього, – ред.). Навіть у тому випадку, якщо він зараз і одужає, він буде вже ні живим, ні мертвим».

Після чуток про поганий стан здоров’я Кадирова його піарники запустили «потужну піар-кампанію федерального рівня», щоб відвернути увагу суспільства від цієї теми. У ній задіяли «топових російських політиків», у тому числі Путіна, який проводив зустрічі з головою Чечні чотири рази у 2023 році, а також керівника Росгвардії Віктора Золотова та міністра МНС Олександра Куренкова.

Також федеральні піарники запустили спеціальну кампанію з побиттям сином Кадирова утримуваного під вартою за спалення Корану Микити Журавеля та наступним нагородженням Адама Кадирова як «захисника ісламу». Це також збило хвилю зацікавленості самопочуттям і здоров’ям Кадирова, російське суспільство відволіклося від цієї теми.