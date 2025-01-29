Адміністративно-бюджетне управління адміністрації Дональда Трампа опублікувало в середу меморандум, яким скасувало суперечливий указ про замороження значної частини федеральної фінансової допомоги. Ця заморозка паралізувала багато державних програм і викликала широкий резонанс у Конгресі. Проте у Білому домі спростували цю інформацію.

Як повідомив сенатор-республіканець, який був проінформований про рішення, Білий дім пішов на цей крок через значний тиск з боку республіканських законодавців, повідомляє TheHill

Документ підписав виконувач обов’язків директора бюджетного управління Метью Ваєт.

Один із сенаторів-республіканців назвав рішення «полегшенням» та додав: «Хаос ніколи не приносить користі».

Раніше сенатори-республіканці отримали численні звернення від лідерів громад, які висловлювали занепокоєння через можливу втрату федеральних грантів.

Голова Комітету з асигнувань Сенату Сюзан Коллінз (республіканка від штату Мен) привітала скасування меморандуму.

«Хоча для нових адміністрацій є нормальним переглядати федеральні програми, цей документ був надто масштабним і викликав непотрібну плутанину», — заявила вона.

Сенатор Майк Раундс зазначив, що Білий дім змінив свою позицію під тиском республіканських законодавців, які висловлювали занепокоєння щодо впливу замороження фінансування на їхніх виборців.

«Це хороший приклад того, як працює принцип поради і згоди. Іноді це стосується не лише призначень, а й конкретних рішень», — сказав він.

Одним із найбільших наслідків заморозки став збій у роботі порталу Medicaid, що торкнувся багатьох штатів і викликав суспільний резонанс. Також були порушені програми раннього навчання Head Start та системи громадського здоров’я, які втратили доступ до платіжного порталу Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (демократ від Нью-Йорка) закликав республіканців голосувати проти призначення Рассела Воута керівником Адміністративно-бюджетного управління, щоб у майбутньому не допустити подібних дій.

«Як ви знаєте, Дональд Трамп щойно скасував це жахливе рішення OMB. Тепер він має скасувати призначення Рассела Воута», — заявив Шумер.

Він також звинуватив адміністрацію Трампа в «порушенні закону на шкоду звичайним родинам та на користь мільярдерів».

Пізніше у Білому домі спростували повідомлення ЗМІ про те, що Трамп скасував указ про заморожування федеральних грантів.

Прес-секретар Керолайн Лівітт заявила в X, що йшлося про відміну одного з документів, а введена Трампом заморозка «залишається в силі».