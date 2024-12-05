Сирійські повстанці, які виступають проти режиму президента Башара Асада, увійшли до міста Хама, значно просунувшись у своєму наступі на південь.

Про це пише Reuters.

За повідомленням агентства, повстанська армія заявила про вхід у місто після запеклих боїв. Водночас війська Асада оголосили про передислокацію за межі Хами, пояснивши це бажанням зберегти життя мирних жителів і уникнути боїв у місті.

Тепер, за словами повстанців, під їхнім контролем перебувають райони на північному сході Хами. Вони також захопили центральну в’язницю, звільнивши звідти в’язнів.

У мережі публікують відео, як стверджується, входу повстанських військ у Хаму.

Протягом громадянської війни Хаму контролювали урядові війська. Місто лежить на шляху від Алеппо, яке раніше теж захопили повстанці, та столиці Сирії Дамаска.

Як пише Reuters, захоплення Хами відкриє шлях для наступу повстанців на головне місто центральної Сирії Хомс, що з’єднує найбільш густонаселені регіони Сирії.