Російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, проте відкидає будь-які значні територіальні поступки.

Про це пише видання Reuters.

За словами джерел, обізнаних з позицією Кремля, Путін наполягає на тому, щоб Київ відмовився від прагнення вступити до НАТО.

Зазначається, що Росія контролює частину України, розміром з американський штат Вірджинія, і продовжує просуватися вперед.

Як повідомили джерела, Кремль може погодитися на заморозку війни по лінії фронту.

“Може бути місце для переговорів щодо точного поділу чотирьох східних областей Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. … Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях, на півночі та півдні України”, — йдеться в матеріалі.

Якщо припинення вогню не буде досягнуто, сказали двоє співрозмовників, Росія продовжить воювати.

Однак Кремль наполягає на відмові України від НАТО та присутності військ Альянсу на території держави, але нібито готовий обговорити гарантії безпеки для Києва. Одним із можливих вимог можуть бути погодження України обмежити чисельність своїх Збройних Сил та зобов’язання не обмежувати використання російської мови.

Що стосується Криму, то його майбутнє не є предметом переговорів, зазначили російські офіційні особи.