Росія надавала єменським хуситам супутникові дані для ударів по торгових суднах у Червоному морі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, зокрема в міністерствах оборони країн Європи.

Зазначається, що атаки хуситів на міжнародні торгові судна стали масштабною кампанією, метою якої є дестабілізація безпеки ключових морських маршрутів.

За даними джерел, РФ передавала цю інформацію через представників іранського Корпусу вартових ісламської революції, які підтримували зв’язок із хуситами.

Ця допомога посилила можливості угруповання для нападів на важливий світовий торгівельний коридор, що проходить через Червоне море.Атаки почалися наприкінці минулого року і були частково пов’язані з загостренням конфлікту в Газі.

Аналітики зазначають, що таким чином Росія не лише сприяє хуситам, а й прагне посилити свій вплив у регіоні, підтримуючи проіранські угруповання, що загрожує міжнародній безпеці та торгівлі.