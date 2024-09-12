США дали Україні зелене світло на удари по території РФ - The Times - BBC News Україна

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела.

“Джо Байден може вирішити дати зелене світло президенту Зеленському на використання ракет Storm Shadow і їх французького еквівалента – ракет Scalp – для ударів по цілях на території Росії на тій підставі, що Велика Британія і Франція підтримують такий крок”, – сказали вони.

Водночас США не дозволять Україні запускати свою версію ATACMS — балістичної ракети найдальшої дії по цілях через кордон, побоюючись ескалації конфлікту.

Два джерела з урядів різних країн, які говорили на умовах анонімності, додали, що на їх думку запропонована політика, ймовірно, є наслідком зустрічі в Києві Зеленського, Ентоні Блінкена, державного секретаря США, і Девіда Леммі, міністра закордонних справ Великої Британії.