Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела.
“Джо Байден може вирішити дати зелене світло президенту Зеленському на використання ракет Storm Shadow і їх французького еквівалента – ракет Scalp – для ударів по цілях на території Росії на тій підставі, що Велика Британія і Франція підтримують такий крок”, – сказали вони.
Водночас США не дозволять Україні запускати свою версію ATACMS — балістичної ракети найдальшої дії по цілях через кордон, побоюючись ескалації конфлікту.
Два джерела з урядів різних країн, які говорили на умовах анонімності, додали, що на їх думку запропонована політика, ймовірно, є наслідком зустрічі в Києві Зеленського, Ентоні Блінкена, державного секретаря США, і Девіда Леммі, міністра закордонних справ Великої Британії.
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