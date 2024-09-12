Сполучені Штати можуть дозволити Україні застосовувати британські та французькі ракети для ударів по території РФ, але не свою власну зброю великої дальності.

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела.

“Джо Байден може вирішити дати зелене світло президенту Зеленському на використання ракет Storm Shadow і їх французького еквівалента – ракет Scalp – для ударів по цілях на території Росії на тій підставі, що Велика Британія і Франція підтримують такий крок”, – сказали вони.

Водночас США не дозволять Україні запускати свою версію ATACMS — балістичної ракети найдальшої дії по цілях через кордон, побоюючись ескалації конфлікту.

Два джерела з урядів різних країн, які говорили на умовах анонімності, додали, що на їх думку запропонована політика, ймовірно, є наслідком зустрічі в Києві Зеленського, Ентоні Блінкена, державного секретаря США, і Девіда Леммі, міністра закордонних справ Великої Британії.