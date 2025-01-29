США здійснили транспортування близько 90 ракет-перехоплювачів системи Patriot зі складів в Ізраїлі до Польщі, після чого вони будуть доставлені в Україну.

Про це пише Axios.

За інформацією видання, цього тижня військові літаки США прибули на авіабазу на півдні Ізраїлю і відправились до польського Жешува, перевозячи ракетні системи.

Зазначається, що у квітні минулого року ВПС Ізраїлю списали системи Patriot, які були на озброєнні понад 30 років, оскільки країна розробила власні системи протиповітряної оборони.

Українські посадовці звернулись до США та Тель-Авіва з пропозицією відправити ракети до США для ремонту та подальшої передачі Україні.

Ізраїль спочатку зволікав із відповіддю через побоювання можливих дій з боку Росії, яка могла б поставити сучасну зброю Ірану у відповідь на такий крок. Однак в кінці вересня 2024 року прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився на такий крок.

Ізраїльські чиновники зазначили, що Росія була заздалегідь поінформована про це і що Ізраїль лише повертає ракети Patriot США, а не постачає зброю Україні.