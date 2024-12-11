Під час зустрічі в Парижі між обраним президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським американський лідер заявив, що прагне швидкого завершення війни, пропонуючи негайне припинення вогню та переговори.

Про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі Зеленський намагався встановити контакти з Трампом. За словами п’яти осіб, які були поінформовані про зустріч, на 35-хвилинній приватній бесіді без радників не обговорювалися конкретні деталі можливого мирного врегулювання.

Трамп залишався слухаючим та дружнім, але його позиція щодо потреби переговорів для завершення конфлікту залишалася незмінною.

“Але Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню та переговорів для швидкого припинення війни”, — пише видання.

Ні Трамп, ні його оточення, яке займається питаннями України, не поділилися своїм баченням того, як має відбуватися вирішення війни, а також не коментували вимоги України щодо отримання гарантій безпеки в рамках будь-якої угоди.