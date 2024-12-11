Про це повідомляє Reuters.
Під час зустрічі Зеленський намагався встановити контакти з Трампом. За словами п’яти осіб, які були поінформовані про зустріч, на 35-хвилинній приватній бесіді без радників не обговорювалися конкретні деталі можливого мирного врегулювання.
Трамп залишався слухаючим та дружнім, але його позиція щодо потреби переговорів для завершення конфлікту залишалася незмінною.
“Але Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню та переговорів для швидкого припинення війни”, — пише видання.
Ні Трамп, ні його оточення, яке займається питаннями України, не поділилися своїм баченням того, як має відбуватися вирішення війни, а також не коментували вимоги України щодо отримання гарантій безпеки в рамках будь-якої угоди.
“Інший чиновник сказав, що Макрон і Зеленський пояснили Трампу, що Путін у 2024 році був не таким, як у 2017 році, коли обраний президент США раніше мав справу з лідером Кремля, перебуваючи в Білому домі. Той же посадовець додав, що швидке падіння Башара Асада та невдача, яку зазнала його близький союзник Росі, також були використані як аргумент для більш жорсткої позиції щодо Москви в майбутніх мирних зусиллях”, — підсумувало видання.
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