Пентагон і американська розвідка порадили Білому дому продовжити заборону на удари українських військових вглиб Росії з використанням переданих ракет.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на неназваного чиновника.

Зазначається, що зняття цієї заборони не матиме стратегічного впливу на хід війни та може принести більше негативних наслідків, ніж переваг.

Зокрема, Пентагон і розвідка наголошують, що Росія вже перемістила понад 90% своїх літаків за межі радіусу дії ракет ATACMS, тому вважати, що це зможе вирішити проблему ударів по Україні, є помилковим.

Крім того, Україні бракує достатньої кількості ракет ATACMS, а постачання зі складів США може зашкодити боєздатності американських збройних сил.

Чиновник також підкреслив, що Вашингтон має враховувати можливу реакцію Росії на такі рішення, оскільки країна є ядерною державою, здатною завдати серйозних ударів як Україні, так і США. Водночас, за словами джерела, побоювання ескалації — не єдиний фактор, який стримує президента США Джо Байдена. За оцінкою розвідки, у разі скасування обмежень, Росія просто перемістить свої засоби за межі досяжності далекобійних ракет.