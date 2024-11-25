Дискусії щодо можливого розгортання західних військ і приватних оборонних компаній в Україні знову активізувалися.

Про це повідомляє Le Monde, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що обговорення знову почалися на тлі майбутнього вступу Дональда Трампа на посаду президента США у січні 2025 року.

Як пише видання, у лютому, президент Франції Еммануель Макрон публічно порушив питання про можливість відправки західних військ до України, однак це викликало серйозну протидію з боку окремих країн, зокрема Німеччини.

Водночас останніми тижнями обговорення поновилися. Зокрема, це питання підіймалося під час візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції.

За словами військового джерела, між двома країнами тривають переговори про співпрацю в оборонній сфері, у тому числі щодо створення ударної сили союзників, орієнтованої на забезпечення безпеки України та Європи загалом.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що для Парижа “немає червоних ліній” у підтримці України, та підтвердив, що це стосується і ударів по території Росії.