Про це повідомляє Le Monde, посилаючись на власні джерела.
Зазначається, що обговорення знову почалися на тлі майбутнього вступу Дональда Трампа на посаду президента США у січні 2025 року.
Як пише видання, у лютому, президент Франції Еммануель Макрон публічно порушив питання про можливість відправки західних військ до України, однак це викликало серйозну протидію з боку окремих країн, зокрема Німеччини.
Водночас останніми тижнями обговорення поновилися. Зокрема, це питання підіймалося під час візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції.
За словами військового джерела, між двома країнами тривають переговори про співпрацю в оборонній сфері, у тому числі щодо створення ударної сили союзників, орієнтованої на забезпечення безпеки України та Європи загалом.
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що для Парижа “немає червоних ліній” у підтримці України, та підтвердив, що це стосується і ударів по території Росії.
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