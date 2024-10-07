Про це повідомляє польське радіо RMF24.
Як повідомляє кореспондент видання з Брюсселя, проєкт рішення передбачає, що переважна більшість грошей спрямують на програми військової допомоги Україні, які фінансуються з бюджету ЄС, і тільки 5% перерахують до Європейського фонду миру. Таке рішення не вимагатиме одноголосного рішення і таким чином можна обійти блокування (вето) з боку Угорщини, пояснює видання.
Журналісти пояснюють, якщо 95% доходів із заморожених активів РФ спрямують на українські програми, що фінансуються з бюджету ЄС, то це означатиме різке зменшення грошей у самому Європейському фонді миру.
“І хоч Київ зможе виділити частину цієї макрофінансової допомоги, наприклад, на зміцнення своєї оборонної промисловості, система передачі зброї зі складів країн-членів, за яку Брюссель відшкодовує гроші, відходить у минуле. На це просто не вистачить ресурсів”, — йдеться у матеріалі.
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