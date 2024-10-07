Європейський Союз вирішив відмовитися від військової підтримки України через Європейський фонд миру, щоб уникнути блокування з боку Угорщини, та готує альтернативний план.

Про це повідомляє польське радіо RMF24.

Зазначається, що 9 жовтня посли Євросоюзу зберуться для обговорення умов надання Україні кредиту в 50 мільярдів євро, який планують фінансувати за рахунок доходів від російських заморожених активів.

Як повідомляє кореспондент видання з Брюсселя, проєкт рішення передбачає, що переважна більшість грошей спрямують на програми військової допомоги Україні, які фінансуються з бюджету ЄС, і тільки 5% перерахують до Європейського фонду миру. Таке рішення не вимагатиме одноголосного рішення і таким чином можна обійти блокування (вето) з боку Угорщини, пояснює видання.

Журналісти пояснюють, якщо 95% доходів із заморожених активів РФ спрямують на українські програми, що фінансуються з бюджету ЄС, то це означатиме різке зменшення грошей у самому Європейському фонді миру.