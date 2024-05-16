Луцький телеканал "Аверс" повідомляє що чоловіка, за його словами, затримали співробітники ТЦК після того, як він добровільно поїхав з ними у центр комплектування, та завезли "на територію" і погрожували закрити в гаражі з іншими чоловіками, якщо він пручатиметься.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу за 15 травня.

“Випустіть хлопців!”, — так починається відео, на якому чоловік вигукує це через ворота.

Чоловік відповідає йому “яких хлопців?” і каже, що у нього “немає ніяких хлопців”.

Чоловіка, який вигукував, Андрія, телеканал представляє як колишнього учасника бойових дій в зоні АТО. Він стверджував, що його привозили в те місце, яке за воротами.

На кадрах матеріалу видно щонайменше одне молоде обличчя чоловіка у бесідці, який вдягнений у цивільне.

Як каже авторка матеріалу, до чоловіка підійшли співробітники ТЦК на дворі, коли він відвідував своїх побратимів у лікувальному закладі. Він добровільно поїхав з ними до ТЦК показавви документи та повідомивши, що має військовий квиток.

Потім його завезли в інше місце, яке саме, телеканал не уточнює, де військові ТЦК сказали йому, що він ночуватиме тут, а якщо пручатиметься, пригрозили, що помісять в гараж.

За словами військового, яйого завели до гаражу, де були хлопці.

За словами Андрія, що якби не його зв’язки із родичем, його б утримували в гаражі з іншими, як він стверджував приблизно 14 людьми, йдеться в сюжеті.

Журнаілстка припускає, що у них позабирали телефони.

“Там були різні. Там і молодші були, і старші були”, — сказав він та додав, що їх утримають два дні, як йому сказав один з військових.

Війсьоковослужбовець,який вийшо з подвір’я, сказав знімальній групі, що силою нікого там утримують. Показати гаражі військові відмовилися, бо це, за їхніми словами, режимний об’єкт.

“Я нікого не закривав”, — сказав командир роти охорони Луцького РТЦК Олександр.

Між та одним військовим, який охороняв подв’ря, та Андрієм, коли він намагався пройти туди сталася штовханина. Потім з-за воріт виїхав мікроавтобуі із тонованим склом.

Слідчий Максим Максимов, якого викликали на місце, сказав:

“Я вам можу повідомити тільки те, що жодних протиправних дій тут не було вчинено”.

Поліцейські стверджують, що вони поспілкувалися з хлопцями та сказали, що вони по своїй волі перебувають на закритій території.

Речниця Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук повідомила, що правопорушень зі сторони ТЦК не виявлено на основі проведеної перевірки.

“Дані звинувачення, що були отримані вашим джерелом, є недостовірними.Просимо на майбутнє ретельніше перевіряти дан та не забувати, про те, що сьогодні працює російське ІПСО та не віддаватись на інформаційні вкиди”, — йшлося у відповіді.