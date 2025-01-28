Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, передає “Суспільне”.

Провадження було зареєстроване після того, як 27 січня до бюро надійшла заява від Центру протидії корупції.

У заяві йшлося про можливі протиправні дії міністра, зокрема, ймовірне вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, раніше Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на міністра оборони Умєрова на тлі інциденту з керівництвом Агентства оборонних закупівель.

У ЦПК підкреслили, що статут АОЗ передбачає утворення Наглядової ради, тому Міноборони не має права не продовжити контракт з поточною керівницею АОЗ. Згідно з Законом “Про управління об’єктами державної власності”, такі повноваження належать виключно Наглядовій раді.