Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, передає “Суспільне”.
Провадження було зареєстроване після того, як 27 січня до бюро надійшла заява від Центру протидії корупції.
У заяві йшлося про можливі протиправні дії міністра, зокрема, ймовірне вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).
Нагадаємо, раніше Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на міністра оборони Умєрова на тлі інциденту з керівництвом Агентства оборонних закупівель.
У ЦПК підкреслили, що статут АОЗ передбачає утворення Наглядової ради, тому Міноборони не має права не продовжити контракт з поточною керівницею АОЗ. Згідно з Законом “Про управління об’єктами державної власності”, такі повноваження належать виключно Наглядовій раді.
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