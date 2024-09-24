Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на німецькі урядові кола.
“Менш ніж за місяць до президентських виборів у США Джо Байден відвідає Німеччину. Президент США, який більше не балотуватиметься, перебуватиме з візитом з 10 по 12 жовтня”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляє видання, на час перебування американського президента у Берліні німецький уряд також планує запросити до Німеччини президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
“Зустріч у так званому форматі “четвірки”, найімовірніше, буде зосереджена насамперед на підтримці України. Байден нібито також планує відвідати американську військову базу в Рамштайні”, — зазначається у повідомленні.
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