Президент США Джо Байден відвідає Берлін з 10 по 12 жовтня. На зустрічі, присвяченій обговоренню підтримки України, керівництво Німеччини також планує запросити лідерів Франції та Великої Британії.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на німецькі урядові кола.

“Менш ніж за місяць до президентських виборів у США Джо Байден відвідає Німеччину. Президент США, який більше не балотуватиметься, перебуватиме з візитом з 10 по 12 жовтня”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, на час перебування американського президента у Берліні німецький уряд також планує запросити до Німеччини президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.