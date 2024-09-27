Американські розвідувальні служби вважають, що Росія, ймовірно, застосує "потужні заходи у відповідь" проти США та союзників, якщо Україні нададуть можливість використовувати ракети великої дальності для атак на територію РФ.

Про це The New York Times повідомили представники США.

Аналітики розвідки вважають можливий дозвіл на удари “потенційним ризиком із невизначеними вигодами”. Серед можливих відповідей Росії називають диверсії на об’єктах у Європі та атаки на європейські та американські військові бази.

Перший варіант у США вважають найбільш вірогідним з огляду на те, що російське ГРУ несе відповідальність за велику кількість актів саботажу в Європі.

При цьому у розвідці прогнозують, що дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності “принципово не змінить” хід війни: як йдеться у звіті, після перших ударів росіяни, швидше за все, перенесуть склади боєприпасів, командні пункти, ударні вертольоти та інші бойові об’єкти за межі досяжності зброї.