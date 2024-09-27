Про це The New York Times повідомили представники США.
Аналітики розвідки вважають можливий дозвіл на удари “потенційним ризиком із невизначеними вигодами”. Серед можливих відповідей Росії називають диверсії на об’єктах у Європі та атаки на європейські та американські військові бази.
Перший варіант у США вважають найбільш вірогідним з огляду на те, що російське ГРУ несе відповідальність за велику кількість актів саботажу в Європі.
При цьому у розвідці прогнозують, що дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності “принципово не змінить” хід війни: як йдеться у звіті, після перших ударів росіяни, швидше за все, перенесуть склади боєприпасів, командні пункти, ударні вертольоти та інші бойові об’єкти за межі досяжності зброї.
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