Комітет з оборони сенату Румунії планує обговорення змін до законодавства, що дозволять збивати російські дрони, які порушують повітряний простір країни.

Про це повідомляє агентство Agerpres, посилаючись на свої джерела в уряді.

За даними видання, така ініціатива буде обговорюватися в ході слухань, запланованих на 11 вересня. У них також мають брати участь представники міністерства оборони країни.

Законодавці хочуть дати військовим можливість знищувати ворожі безпілотники одразу після перетину повітряного простору країни.

Зазначається також, що багато парламентарів критикують Міноборони за те, що за час, що пройшов з першого випадку падіння російського дрона, відомство не виступило з пропозицією внести поправки до законодавства.