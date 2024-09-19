Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Особливу тривогу викликає той факт, що російський безпілотник нещодавно був помічений у повітрі над румунською дельтою Дунаю приблизно за 45 кілометрів від українського кордону. Румунські винищувачі F-16 піднялися в повітря і супроводжували об’єкт доти, доки він не досяг повітряного простору України. Відтоді політики і військові чиновники Румунії сперечаються про те, чи необхідні зміни в законі для збивання ворожих дронів у власному повітряному просторі”, — зазначають автори статті.