“Україна звертається до Південної Кореї з проханням про зброю, підкреслюючи критичну важливість міжнародної підтримки для стримування агресії Росії”, – повідомляє видання.

Південна Корея традиційно утримується від прямих постачань зброї країнам у стані конфлікту, посилаючись на свою політику нейтралітету. Проте в умовах зростання геополітичної напруженості, Україна сподівається на зміну підходу з боку Сеула, аргументуючи це потребою у захисті світового порядку та демократії.

Українська сторона прагне залучити нових союзників для підтримки своїх військових зусиль. Умеров планує підкреслити важливість солідарності перед обличчям загроз, що надходять із боку Росії.