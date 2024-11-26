Про це повідомляє South China Morning Post.
“Україна звертається до Південної Кореї з проханням про зброю, підкреслюючи критичну важливість міжнародної підтримки для стримування агресії Росії”, – повідомляє видання.
Південна Корея традиційно утримується від прямих постачань зброї країнам у стані конфлікту, посилаючись на свою політику нейтралітету. Проте в умовах зростання геополітичної напруженості, Україна сподівається на зміну підходу з боку Сеула, аргументуючи це потребою у захисті світового порядку та демократії.
Українська сторона прагне залучити нових союзників для підтримки своїх військових зусиль. Умеров планує підкреслити важливість солідарності перед обличчям загроз, що надходять із боку Росії.
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