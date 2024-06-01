Раніше Укренерго повідомляло про один графік відключення електроенергії по всій Україні, тепер новий графік на 1 червня виглядає наступним чином:

Про новий графік повідомляє Укренерго.

Відтепер графік відключення діятиме з 18:00 до 24:00, хоча раніше повідомляли, що знеструмлення триватиме 5 годин.

Нагадаємо, що в Кіровоградській області зранку 1 червня армія РФ пошкодила обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Стало відомо про масованих обстріл по енергетиці України в пʼятьох областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано – Франківській. Під час нічної атаки на Вінниччині почалась пожежа в будівлі критичної інфраструктури.

Кількість загиблих унаслідок нічного обстрілу Харкова 31 травня зросла до семи людей. Унаслідок ракетної атаки, що сталася 1 червня, в Івано-Франківській області виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури.