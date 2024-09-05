Про це заявив представник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Петер Стано, передає Інтерфакс-Україна.

“Ми дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в Україні, не тільки в контексті незаконної агресії Росії проти українського народу, а й за внутрішніми подіями на політичній арені. Ми взяли до відома нещодавні перестановки в українському уряді та кількох ключових державних посадах. Це, звісно, не те, що Європейський Союз може коментувати – ми не коментуємо внутрішні рішення, пов’язані з кадровим забезпеченням або призначенням людей, відповідальних за державні або громадські посади”, – зазначив він.

Стано також підкреслив, що для ЄС “важливо завжди мати хороших і надійних партнерів”.

“Це означає, що важливо мати хороше і стабільне управління, і ми сподіваємося, що зможемо продовжити дуже хорошу співпрацю з новими українськими колегами, так само як ми робили це з міністрами, які залишають посади”, – додав він.

Окремо Стано згадав про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

“Коли йдеться про міністра закордонних справ Кулебу, я можу тільки згадати вдячність високого представника Борреля пану Кулебі за все, що він зробив для України, і за все, що вони зробили разом. Кулеба був постійним гостем Рад з питань закордонних справ у їхніх офіційних і неофіційних форматах. Між високим представником Боррелем і міністром закордонних справ Кулебою було дуже часте спілкування і координація, і ми можемо тільки похвалити міністра закордонних справ Кулебу за все, що він зробив у дуже важкі часи для України”, – сказав він.

“Ми з нетерпінням чекаємо на можливість подивитися на нову структуру цієї адміністрації. Але, знову ж таки, хто обіймає які посади в адміністрації країни – це суверенне рішення цієї країни та її влади… Ми продовжимо підтримувати Україну. Ми ставитимемося до України як до країни-кандидата ЄС, доки Україна виконує всі необхідні принципи та критерії, і ми не маємо підстав вважати, що вони цього не зроблять”, – підсумував Стано.