На Покровському напрямку, в зоні відповідальності 108-го окремого батальйону, спостерігається зменшення частоти механізованих штурмів з боку російських військ. Натомість, ворог активно переходить до пішохідних атак, використовуючи мототехніку. Про це повідомив заступник командира батальйону “Вовки Да Вінчі” з позивним “Кліщ”.

Він зазначив, що армія РФ часто задіює до десяти мотоциклів одночасно, що стало звичною практикою. Штурмові дії не припиняються, оскільки російські війська намагаються прорвати наші оборонні позиції та увійти в Дніпропетровську область. За словами “Кліща”, це більше нагадує політичне завдання, аніж тактичне рішення.

У зоні відповідальності батальйону спостерігається зростання інтенсивності атак. Росіяни продовжують використовувати масові атаки, намагаючись “давити м’ясом”. Часто одночасно 10-15 російських солдатів забігають через поля та посадки. Це не класичні штурмові дії, а радше масові забігання у посадки, що свідчить про зміну тактики ворога.

У таких атаках зазвичай беруть участь низьконавчені військовослужбовці РФ, які пройшли швидке місячне навчання, після чого їх одразу кидають у бій. Це свідчить про кадрові проблеми в армії Росії, як зазначив військовий.

Ця тактика демонструє, що ворог намагається компенсувати нестачу кваліфікованих кадрів масовими атаками, що робить їх дії більш передбачуваними, але водночас і небезпечними через чисельність. Українські захисники продовжують стримувати ці наступи, захищаючи території та життя своїх громадян.