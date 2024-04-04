Про це інформує Херсонська ОВА

“Відтепер потрібно повідомити про чіткі плани відвідати населені пункти регіону за 72 години до візиту. Це стосується представників іноземних, консульських установ, представництв міжнародних організацій, добровольців тощо”, – йдеться у повідомленні.

Подати заповнені документи потрібно на електронну пошту Комендатури Херсонської області: [email protected].

Лист заповнюється за встановленою формою і у темі листа слід зазначити “Повідомлення про пересування”.

Херсонська ОВА зауважує, що кожен представник делегації має підписати встановлену форму та чітко дотримуватись зазначеної мапи маршруту.

“У разі порушення дотримання маршруту чи термінів, що вказані в повідомленні про пересування, за рішенням коменданта Херсонської області здійснюється заборона в’їзду на територію регіону”, – підсумували у відомстві.