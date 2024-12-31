Президент Володимир Зеленський підписав укази про зміну керівника Київської міської військової адміністрації (КМВА). На цій посаді генерал-полковника Сергія Попка замінив Тимур Ткаченко.

Відповідні укази №897 та №898.

“Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» звільнити генерал-полковника ПОПКА Сергія Миколайовича з посади начальника Київської міської військової адміністрації”, – зазначено в Указі президента №897.

Новим керівником КМВА став Тимур Ткаченко. Указ №898, оприлюднений на сайті Офісу президента, підтверджує його призначення.

“Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» призначити ТКАЧЕНКА Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації”, – йдеться в указі №898.

Сергій Попко, генерал-полковник, очолював КМВА із травня 2022 року. За час його керівництва здійснювалися важливі заходи щодо захисту Києва в умовах воєнного стану. Його досвід як військового командувача відігравав ключову роль у забезпеченні обороноздатності столиці.

Тимур Ткаченко – новопризначений начальник КМВА. Він раніше обіймав посади, пов’язані з управлінням та координацією стратегічних завдань. Його досвід у державному управлінні може стати вагомим фактором у реалізації завдань військової адміністрації в умовах воєнного стану.