Контрактування боєприпасів та постачання через Агенцію оборонних закупівель може бути зупинено з 27 січня через юридичну колізію, спричинену кадровими рішеннями міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це заявила Марина Безрукова, яка до цього очолювала АОЗ, в етері “Радіо Свобода”.

За її словами, ситуація виникла після того, як Умєров не продовжив із нею контракт і призначив на посаду виконувача обов’язків очільника АОЗ Рустема Жумаділова, який одночасно очолює “Державного оператора тилу”.

“З 9-ї години, скоріше за все, контрактування, постачання може бути заблоковано, тому що ми стали в юридичну колізію, коли зараз я не можу виконувати свої обов’язки, оскільки є певні реєстраційні дії. Новопризначений ТВО теж навряд чи може виконувати свої обов’язки, оскільки його призначення суперечить закону, статуту, і взагалі насправді маємо юридичний блок. Я не знаю, навіщо це було зроблено, це дуже дивна ситуація”, — каже Безрукова.

Посадовиця зазначила, що така ситуація може негативно вплинути на співпрацю України з міжнародними партнерами та завдати серйозної репутаційної шкоди.

Також Безрукова заявила, що міністр оборони Рустем Умєров під час нарад публічно підтримував її роботу і не висловлював жодних зауважень щодо її професійної діяльності. Вона висловила бажання обговорити ситуацію особисто.

“Насправді, жодного разу, очі в очі, не було сказано до мене жодних претензій з боку міністра Умєрова. Я, чесно кажучи, просто хочу з ним поговорити очі в очі по-чоловічому, тому що, якщо я насправді його не влаштовую, то чому він про це мені не скаже в очі? Чому не поговорить? Чому ховається?” – зауважила Безрукова.

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони не буде продовжувати контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Однак сама Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних, оскільки 24 січня Наглядова рада АОЗ продовжила з нею контракт ще на рік.