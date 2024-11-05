Австралія передасть Україні 14 швидкісних морських човнів вартістю 14 мільйонів доларів для зміцнення прибережної та морської оборони.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Австралії.

Йдеться про човни австралійського Королівського флоту Sentinel 830R. Зазначається, що нові судна забезпечать Збройні сили України можливостями для швидкого реагування на загрози в Чорному морі.

“Ця допомога розширює попередні поставки морського обладнання, а також доповнює значний військовий та гуманітарний внесок Австралії, яка загалом надала Україні понад $1,3 мільярда військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії”, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Sentinel 830R RHIB

Це надувні човни з жорстким корпусом, що виготовляються компанією Sentinel Boats — австралійським виробником катерів, який виготовляє високоякісні військові, рятувальні та комерційні судна.