Про це повідомили у Міністерстві оборони Австралії.
Йдеться про човни австралійського Королівського флоту Sentinel 830R. Зазначається, що нові судна забезпечать Збройні сили України можливостями для швидкого реагування на загрози в Чорному морі.
“Ця допомога розширює попередні поставки морського обладнання, а також доповнює значний військовий та гуманітарний внесок Австралії, яка загалом надала Україні понад $1,3 мільярда військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії”, — йдеться у повідомленні.
Що відомо про Sentinel 830R RHIB
Це надувні човни з жорстким корпусом, що виготовляються компанією Sentinel Boats — австралійським виробником катерів, який виготовляє високоякісні військові, рятувальні та комерційні судна.
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