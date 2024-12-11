Під час пошуково-рятувальної операції в Запоріжжі двоє жінок, які опинилися під уламками зруйнованої будівлі, змогли зателефонувати на лінію Служби порятунку "101". У ході бесіди рятувальникам вдалося з’ясувати їхнє місцеперебування.

Про це повідомили в ДСНС.

Зазначається, що завдяки спеціальному обладнанню рятувальники визволили постраждалих після понад семи годин перебування під завалами.

“Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу”, — зазначили у ДСНС.

Унаслідок російської атаки по Запоріжжю загинуло 6 громадян, 22 людини постраждали. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, у руїнах понівеченої російською ракетою будівлі знаходяться ще четверо людей.