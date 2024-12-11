Про це повідомили в ДСНС.
Зазначається, що завдяки спеціальному обладнанню рятувальники визволили постраждалих після понад семи годин перебування під завалами.
“Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу”, — зазначили у ДСНС.
Унаслідок російської атаки по Запоріжжю загинуло 6 громадян, 22 людини постраждали. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, у руїнах понівеченої російською ракетою будівлі знаходяться ще четверо людей.
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