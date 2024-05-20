Про це в інтерв’ю заявив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зокрема, зазначено, що зернові коридори діють цілодобово, а військові забезпечують їх супровід у будь-який час.

“Бувають такі дні, що в каравані йде 40-50 кораблів. Сьогодні з того, що ми можемо, ми вижимаємо максимум, щоб забезпечити нашим підприємствам можливість працювати. І не лише в Одесі”, — зазначив очільник області.

Однак ситуацію важко контролювати через постійні обстріли. Ігор Кіпер зауважив, що неможливо нагромадити на складі 20-50 тисяч тонн зерна для завантаження на кораблі.

“Все працює з-під коліс, на ходу, під обстріли, під тривоги. Судно вантажиться не добу, а три-п’ять. Але вони це роблять, оплачуючи простої”, — додав глава ОВА.

Водночас, він підкреслив, що значна частина припортової інфраструктури на Одещині розбита.