Харківського журналіста та волонтера Олександра Лапшина, який зник 29 травня за невстановлених обставин, через місяць знайшли мертвим на околиці міста.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на керівника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова.

За його словами, 29 червня до поліції звернувся перехожий, який розповів, що виявив тіло на мотузці з ознаками суїциду в районі «Сортировка».

Болвінов зазначив, що візуально встановити особу загиблого було неможливо, оскільки чоловік занадто довго провисів на спеці. У його кишені знайшли записку, яку поліціянти теж не змогли прочитати. Припускається, що це була передсмертна записка.

Тож правоохоронці відібрали ДНК у батька Олександра й отримала інформацію про збіг. Сім’ї журналіста вже повідомили про його смерть. Щоправда, офіційно причину смерті визначать після судово-медичної експертизи.

А втім, за словами Болвінова, у поліції є підстави вважати, що «людина, чиє тіло знайшли в посадці, покінчила життя самогубством».