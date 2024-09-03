

Про це повідомляє агентство Reuters.

Завдяки знімкам зробленими компанією Planet Labs 26 липня, дослідники ідентифікували будівельний проєкт біля сховища ядерних боєголовок, відомого як «Вологда-20» або «Чебсара», що може бути потенційним місцем для розміщення нової ракети. Цей об’єкт розташований приблизно за 475 км на північ від Москви.

Також було виявлено дев’ять стартових майданчиків, які будуються. Вони сполучені дорогами, що, ймовірно, вказує на їхнє майбутнє використання для обслуговування ракет і їхніх компонентів. Ця ракета, відома в класифікації НАТО як SSC-X-9 Skyfall, оснащена ядерним двигуном і здатна нести ядерну боєголовку.

Путін раніше заявляв, що вона має практично необмежену дальність і здатна уникати протиракетної оборони США. Однак західні експерти сумніваються в цих твердженнях і вважають, що проєкт «Буревісник» не забезпечить Росії нових стратегічних переваг.