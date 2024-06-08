Під час окупації Київської і Херсонської областей у березні 2022 року двоє російських військових вчинили зґвалтування двох жінок. Ідентифіковано винних, але вони досі не понесли покарання.

Про це повідомляють журналісти Kyiv Independent.

Журналісти розповіли про Миколу Сененка, військового 109 мотострілецького полку так званої армії окупованої частини Донецької області, який брав участь в окупації села Краснівка в Херсонській області.

Також відомо про єфрейтора 8 роти 37 окремої мотострілецької бригади Надбіта Дабаєва, який брав участь у окупації села Гавронщина Київської області.

Українські правоохоронці в червні 2022 року оголосили Надбіту Дабаєву заочну підозру за вчинення низки воєнних злочинів під час окупації. Ці злочини включають викрадення автомобілів, погрози розстрілу та вбивство цивільного чоловіка. Незважаючи на це, Дабаєв відмовляється відповідати на запитання журналістів щодо своєї причетності до цих злочинів, включаючи запитання про сексуальне насилля. Він продовжує публікувати фотографії у військовій формі та зі зброєю в своїх соціальних мережах.

За отриманою інформацією від бойових товаришів Миколи Сененка, відомо, що він перебуває в окупованому місті Горлівка, що знаходиться в Донецькій області. Згідно з розслідуванням, обидва чоловіки, які скоїли сексуальні злочини, не були покарані.

Крім того, у ході розслідування були виявлені імена керівників, яким підпорядковувалися згадані російські військові-ґвалтівники.

Полковник Юрій Медвєдєв командував 37-ю бригадою. Під час окупації Київщини його військова частина вчиняла одні з найжорстокіших воєнних злочинів, таких як вбивства, зґвалтування, катування та погрози розстрілами цивільних.

109-й полк армії окупованої частини Донецької області можливо був підконтрольним 11 десантно-штурмовій бригаді армії РФ, очолюваній полковником Денисом Шишовим, що брав участь у захопленні Херсонщини.