Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою військовослужбовці офіцерського, сержантського і старшинського складу, що проходять службу за контрактом, повинні володіти англійською мовою для претендування на керівні посади. Зазначається, що постанова набуде чинності через чотири роки після припинення воєнного стану.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Заступник міністра оборони Сергій Мельник зазначив, що знання англійської є критично важливим для євроатлантичної інтеграції, впровадження стандартів НАТО, а також для ефективної взаємодії з міжнародними партнерами.

У Міноборони наголосили, постанова має на меті покращити професійну діяльність військовослужбовців та сприяти наближенню України до членства в ЄС і НАТО.

Насамперед йдеться про керівні посади у структурах:

Міністерства оборони України;

Збройних сил України;

Головного управління розвідки МОУ;

Державної спеціальної служби транспорту;

Управління державної охорони;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки;

Держспецзв’язку;

Державної прикордонної служби;

Національної гвардії.

Документ визначає конкретні посади та вимоги до рівня володіння мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій і стандарту НАТО STANAG 6001.