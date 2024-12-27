Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Заступник міністра оборони Сергій Мельник зазначив, що знання англійської є критично важливим для євроатлантичної інтеграції, впровадження стандартів НАТО, а також для ефективної взаємодії з міжнародними партнерами.
У Міноборони наголосили, постанова має на меті покращити професійну діяльність військовослужбовців та сприяти наближенню України до членства в ЄС і НАТО.
Насамперед йдеться про керівні посади у структурах:
- Міністерства оборони України;
- Збройних сил України;
- Головного управління розвідки МОУ;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- Управління державної охорони;
- Служби безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Держспецзв’язку;
- Державної прикордонної служби;
- Національної гвардії.
Документ визначає конкретні посади та вимоги до рівня володіння мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій і стандарту НАТО STANAG 6001.
“Впровадження мовних вимог відбуватиметься відповідно до Закону “Про застосування англійської мови в Україні”. Постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану”, — йдеться у повідомленні.
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