Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Заступник міністра оборони Сергій Мельник зазначив, що знання англійської є критично важливим для євроатлантичної інтеграції, впровадження стандартів НАТО, а також для ефективної взаємодії з міжнародними партнерами.

У Міноборони наголосили, постанова має на меті покращити професійну діяльність військовослужбовців та сприяти наближенню України до членства в ЄС і НАТО.

Насамперед йдеться про керівні посади у структурах:

  • Міністерства оборони України;
  • Збройних сил України;
  • Головного управління розвідки МОУ;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • Управління державної охорони;
  • Служби безпеки України;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Держспецзв’язку;
  • Державної прикордонної служби;
  • Національної гвардії.

Документ визначає конкретні посади та вимоги до рівня володіння мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій і стандарту НАТО STANAG 6001.

“Впровадження мовних вимог відбуватиметься відповідно до Закону “Про застосування англійської мови в Україні”. Постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану”, — йдеться у повідомленні.